南韓人氣男團「GOT7」香港成員王嘉爾(Jackson)，在積極大陸發展，工作接都接不完，甚至還自創品牌「TEAM WANG」，長相既帥氣又多才多藝，圈了無數粉絲，然而最近他卻被爆出，在夜店和一名網紅牽手，頓時讓萬千少女心碎，還上了微博熱搜。

11日一名網友貼了一系列動圖，表示王嘉爾牽著知名網紅Iris在夜店嗨，圖片中能看到他穿著「TEAM WANG」的衣服，牽著Iris到一旁，儘管舞池燈光昏暗，但還是十分明顯，消息立刻在網路上炸開來，到處都瘋傳王嘉爾陷入戀愛，甚至直接讓他的名字登上熱搜。

然而很快就有粉絲出來破解謠言，放上完整影片，原來在夜店的當晚是王嘉爾自創品牌的after party，由於開幕有邀請許多知名網紅站台，因此Iris才會在現場，而他會主動牽起女方，則是為了要招呼女方，伸手向遠方的朋友示意，加上現場人擠人，才會拉著女方的手引導她到另一頭。

有網友直擊王嘉爾在夜店牽著Iris。(圖/翻攝自微博)

真相終於大白，王嘉爾的粉絲卻不能因此算了，氣得直呼，「當天根本就是公開活動，沒有什麼牽手、戀愛一事」、「這一次的造謠也太假了吧」，也有不少網友看了影片反而被圈粉，「只覺得王嘉爾好紳士」、「看得出是非常有親和力的藝人阿」。

(中時新聞網)