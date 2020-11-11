民進黨質疑國民黨反對萊豬是「反美」，甚至指國民黨「親中反美」。國民黨青年部主任陳冠安指出，當國民黨在萊豬議題嚴格為國民健康把關時，民進黨還是玩起操弄意識形態的老招，覺得把國民黨抹紅，把仇恨轉移到國民黨身上，所有國政問題都可以迎刃而解，這根本就是不解決問題，只解決提出問題的人！

陳冠安說，國民黨反的是萊豬，並不是美豬，更不是美國。美豬其實早就進口，佔進口豬肉的1成左右。所以如果國民黨反的是美豬，訴求應該會是要求政府立即禁止美豬進口，而不是僅針對萊豬。然而民進黨仍然選擇無視這些客觀事實，把國民黨為民眾健康把關的訴求抹成親中反美，覺得只要一直重複抹紅把戲，只要一直用公家資源搞網軍、製圖卡，就能高枕無憂、專政濫權。

陳冠安臉書發文。（摘自陳冠安ｘ黨革青臉書粉專）

他表示，民進黨不知道的是，他們的騙術已經正在被民眾看穿。根據中華亞太菁英交流協會委託大社會調查中心，在11月5日至6日，也就是上禮拜執行的民調，顯示整體民眾有多達50. 8％的人不同意「國民黨親中反美」的說法。

如果從政黨傾向進行交叉分析，中間選民不同意國民黨親中反美的比例較總體民眾更高，達55.3％，僅27.9％的人同意。甚至連泛綠群眾也有約3成的人不同意。民進黨可以正視一下抹紅國民黨的說法，連自己人都無法完全認同，要不要重新想個論述，再重頭來過呢？

陳冠安強調，民進黨在萊豬議題上的雙標，已經到了令人髮指的境界，號稱民主進步，卻始終無視民意在這個議題的趨向，只想靠說謊、抹紅來蒙混過關。然而在民主政治裡，背離民意的政黨，事實上只會有一種下場。請民進黨千萬不要小看6成民眾反萊豬的台灣共識。

(中時 )