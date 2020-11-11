為推廣艋舺服飾商圈產業特色，台北市商業處輔導台北市艋舺服飾商圈促進會自主辦理「2020艋舺服飾購物嘉年華」於6日在艋舺三角公園熱鬧登場，透過一系列活動如網紅穿搭教室、艋舺蝦趴衣起秀、回收舊衣扭轉好運及百人靜止等活動來推廣艋舺商圈特色。

活動一開始由稻江護家學生穿搭艋舺嚴選服飾展開精彩序幕，緊接著進行「艋舺蝦趴衣起秀」以學生穿著商圈服飾搭出個人時尚風格進行選秀，優勝者將能獲得萬元購物金!街區也上演著一場「靜止的時裝秀」，100個假人模特兒穿店家服飾，於街頭搖身一變成為民眾搶拍的裝置藝術。

另外現場「回收舊衣 扭轉好運」，只要捐出舊衣做愛心，即可玩扭蛋遊戲一次，有機會獲得百元購物金及其他好禮，很多民眾發揮愛心共襄盛舉。

台北市商業處副處長江美玲表示，艋舺服飾商圈是全台知名必逛的成衣大街，更是各地批客必訪的流行服飾發源地，由於艋舺地區開發得早加上附近交通便利，商圈有多達數百家服飾店家，商業處歷年輔導艋舺商圈發展，亦透過補助案協助艋舺商圈自主辦理活動，形塑商圈特色魅力，引導在地店家轉型升級，近幾年艋舺服飾商圈不但有許多網美在街區拍照駐足，更吸引外國觀光客來商圈挖寶，讓民眾更深入瞭解艋舺服飾商圈的魅力。

台北市艋舺服飾商圈促進會理事長林韋志表示，艋舺服飾商圈是一個兼具傳統文化與創新產業的地方，近年來，商圈透過臺北市商業處的補助案辦理活動，今年除以一系列的內容來推廣艋舺商圈特色，還有DM拿好禮外，即日起至15日還有「消費滿額送活動」於艋舺服飾商圈活動店家消費滿300元即贈100元商圈購物金乙張，數量有限，送完為止，

(中時 )