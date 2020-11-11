第三季訂單平均單價提升，柬埔寨擴廠效益發揮，短纖布廠冠星-KY（4438）第3季獲利爆發，稅後淨利1.93億元，年增42.53％。累計前三季稅後淨利3.39億元，EPS10.8元，已賺超過一個資本額，是紡纖類股前三季的每股獲利王。
冠星今年第三季的營業毛利率達24.94％，比去年同期的17.64％，多了7.3個百分點。
冠星指出，第三季毛利提升，除了是接獲高毛利布料、積極控管成本外，加上去年底投產的柬埔寨擴廠效益發揮，推升了毛利向上，第三季獲利因此大幅成長。
對於營運前景，冠星指出，主要客戶ADIDAS訂單回流成長，新客戶NIKE下單，訂單能見度已到明年上半年。
營收占冠星約7成的主要客戶ADIDAS，在疫情過後，訂單已逐步回溫；冠星指出，愛迪達的訂單已看到明年第二季。
至於今年才開始出貨的的新客戶NIKE，雖受到疫情影響，今年只是小量出貨、占比不高；不過，冠星指出，NIKE明年的訂單也看到第二季了。而且因為今年基期較低，明年預期會呈現倍數成長。
(工商 )
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