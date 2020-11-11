國際美元持穩，台股啟動攻勢再創新高，外資也匯入擴大買超，激勵新台幣續升，但央行啟動盤中及尾盤阻升，形成28.5元及28.8元雙防線，結果終場收在28.83元兌1美元，升值2.6分，台北外匯經紀公司成交量7.2億美元。

外匯交易員表示，台股跟著美股道瓊衝，收盤大漲180點，再創新高的13.262點，外資續匯入擴大買超153億元，激勵新台幣升勢不變。但央行盤中即表態力挺、堅守28.5元，出口商當然把握時機趕快進場拋匯，因此匯價上不去也下不來，陷入小區間盤整，最後央行一樣在尾盤作價，一舉打回28.8元價位。

外匯交易員認為，近日新台幣曾二度盤中衝破28.5元關卡，應該是出口商反應後，央行也不樂見一關闖過一關，連續二個交易日以實際動作宣示力撐，加上尾盤近半個月來作價幅度均逾3角，形成盤中及收盤各有防線，即28.5元 及28.8元，但這「雙防線」會守多久，沒人可預料，一切還是看美元走勢及外資動向而定。

(工商 )