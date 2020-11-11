日本迴轉壽司亞洲藏壽司（2754）季報出爐，第三季合併營收6.89億元、稅後利2,347.7萬元，每股盈餘0.6元；前三季累計合併營收16.99億元，稅前淨利1,028.5萬元，歸屬於母公司累計淨利822.7萬元，每股盈餘0.21元。下半年由虧轉盈，顯示國內疫情受控後、外食消費者消費意願轉強，亞洲藏壽司亦走出營運谷底。

受惠展店效益，亞洲藏壽司10月營收2.37億元、年增54.44％，累計今年前10月營收19.36億、年增19.77％。法人認為，亞洲藏壽司受惠展店效益，隨著營收成長，第四季獲利可望優於第三季。

受到新冠肺炎疫情衝擊，加上上半年力拚展店，折舊攤提成本費用高，亞洲藏壽司今年前兩季虧損1,525萬元、EPS為負0.4元，第三季獲利轉盈後，可望挾強勢展店後經濟規模推升業績逐月成長。

目前亞洲藏壽司全台連鎖店數已達29家，其中有16家屬百貨店，年底前預計開出第30家。由於第四季是餐飲傳統旺季，加上全台百貨公司啟動周年慶活動強力促銷，順帶推升百貨餐飲消費人潮，挹注亞洲藏壽司營運動能。

(工商 )