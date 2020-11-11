倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開低走高，加權指數再創新高，終場上漲180.47點，漲幅1.38％，收在13,262.19點；櫃買指數同步上漲1.16點，漲幅0.7％，收在166.87點；三大法人進出方面，外資轉買153.92億元，投信轉賣4.29億元，自營商買超47.33億元，惟外資法人於台指期減碼2,194口多單，累計淨多單部位為34,710口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

美股在那斯達克、費半指數創波段新高後，隨即連兩日急速拉回，引發市場投資人不安。不過，就經濟數據而言，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增33.1％，創有紀錄以來最快增長；歐元區第三季GDP亦季增12.7％，為最大季度成長，顯示區域經濟正逐步反彈。至於我國，第三季GDP更預計上修1.32％，達3.33％，有望創九季來新高。因此，面對股市近期的洗盤，投資人無須過度憂慮。

展望後市，在疫情可控之前提下，預期在美國總統大選不確定因素隨民主黨拜登勝選而消除、新冠疫苗取得重大進展等雙重利多激勵下，全球經濟終將強勁反彈，國內景氣有望出現V轉。至於資金面，美國聯準會（Fed）仍將維持偏鴿心態不變，且新一輪經濟刺激方案可望出爐，有利於股市持續向上挺進。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，艙位仍供不應求，第四季淡季不淡，盛況可望延續至明年農曆年，在內外資心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市有續漲機會。

選股方面，台股11日除有護國神山台積電領漲外，台塑、南亞、台化、台塑化、萬海、精材、同致、胡連、怡利電、尖點、興勤、宣德、鴻碩、精測等個股亦表現強勢，顯見後市不容小覷。

(工商 )