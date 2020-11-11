證券分析師葉良超表示，美國總統大選後續發展仍值得關注，甚至可能再使股市大幅震盪。且美國後續將經歷改朝換代的過渡期，預期近兩個月股市波動恐加劇。以技術面觀察，美股、台股目前仍位居高檔整理、上檔空間相對有限，後市恐有利多出盡風險，預期未來數日股價將有下修可能。

美國大選最終由民主黨候選人拜登當選，惟現任總統川普仍未承認選舉結果，更於敗選後推文表示，指控本次選舉明顯有舞弊行為，多達十幾州涉及違規，揚言將訴諸法律途徑。不過目前已然勝選的拜登則稱川普拒絕承認敗選令人尷尬，並強調團隊已開始籌備政權移轉，絕不會讓選舉結果的紛擾，阻撓後續事務的推行。

不過，美國國務卿蓬佩奧10日表示，新任的總統將於計算完每一張選票後誕生，隨後將把政權順利移轉至「第二任的川普政府」，這席話似乎暗藏玄機，引發市場揣測川普是否又將出現驚人之舉。美股四大指數10日仍漲跌互見，道瓊指數終場上漲262點，以29,420點作收，漲幅0.9％。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，股價11日續漲4.83％，於低檔起步上攻已有兩日時間，短線須留意回檔之風險。

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