逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 18:142020/11/11 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美國大選過後國際股市走高，台股本周也來到歷史高點，雖10日面臨漲多壓回，但市場資金充足及外資擴大買超推升下，大盤11日再度刷新歷史新高到13,262點。以技術面角度，台股本波漲勢價量配合得宜，因此操作上建議資金水位維持在七成，等爆大量不漲的訊號出現，再來調節資金比重都不算太晚。 個股方面，本周納入投資組合的總太，新台幣維持強勢格局，資產股連帶受惠，股價上揚。 (工商 ) #上揚 #總太 #華冠 #投顧分析師 #丁彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 18:142020/11/11 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 18:142020/11/11 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 18:142020/11/11 財經 《台北股市》景氣復甦＆三驅動力 台股本季超旺、下季不淡 17:042020/11/11 財經 高盛唱旺：全球經濟V型復甦 04:092020/11/11 財經要聞 《晨間解盤》電子成長股不膨風(倫元投顧提供) 09:082020/11/11 財經 《科技》MIC調查：促銷手段 免運最吸引消費者 10:502020/11/11 財經 《晨間解盤》短線偏多 提防拉回(日盛投顧提供) 09:132020/11/11 財經 韓國瑜辦公室曝光 命理師分析格局：犯了4瑕疵 14:522020/11/11 政治 牛棚威廉斯 國聯新人王 04:092020/11/11 運動天地 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 特斯拉殺手真的在大陸？股價狂飆逾900％ 超越美大廠 - 財經 拜登不放手！ 美中科技爭霸 將瞄準4大戰場開打 - 要聞 變盤訊號來了！ 謝金河曝它讓全球股市豬羊變色 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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