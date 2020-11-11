華冠投顧分析師丁彥鈞表示，美國大選過後國際股市走高，台股本周也來到歷史高點，雖10日面臨漲多壓回，但市場資金充足及外資擴大買超推升下，大盤11日再度刷新歷史新高到13,262點。以技術面角度，台股本波漲勢價量配合得宜，因此操作上建議資金水位維持在七成，等爆大量不漲的訊號出現，再來調節資金比重都不算太晚。

個股方面，本周納入投資組合的總太，新台幣維持強勢格局，資產股連帶受惠，股價上揚。

(工商 )