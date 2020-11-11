康康11日錄于美人、浩子主持的衛視中文台《請問你是哪裡人》，康康12月將推出台語新專輯《康樂、鼓掌》，這回首次帶樂團進錄音室，還開放120位觀眾全程帶藍芽耳機享受康康的高音質演出，這些過程都會收錄在新專輯中。他表示為了這張專輯自掏腰包近百萬，最近活動有回溫，目前已降價接了7、8場，尾牙則還沒開跑。

康康10月底因新專輯舉行錄音室小型演出，邀荒山亮當來賓，荒山亮感嘆他很照顧每個人，康康則笑回：「澎哥的電話我已經沒有在接了。」那天剛好爆出澎恰恰被警察帶走的消息，荒山亮還打趣地說：「但我有告訴他，你在這裡，他現在已經在路上了。」康康直喊：「〈恁姊仔住市內〉（澎恰恰詞曲創作）這條太大，我不能處理。」相隔3天後，康康去錄澎恰恰主持的《超級夜總會》，還放這段錄音給對方聽，「他就一直笑，我問新專輯可否放這段，他說沒問題拿去用」。問及澎狀態，「他看起來還可以」。

于美人（右起）、許志豪、康康、張立東與浩子開心同框。（衛視中文台提供）

康康當年還沒走紅時，就被于美人預言會紅，她笑說：「我跟他講你要珍惜，紅了就沒有現在這樣的心境。」果然一語成讖，康康笑稱後來浩角翔起、謝忻也在他主持的《大家來說笑》被看見。于美人吐露心聲：「我們這一代很不好意思，一直希望帶人上來，像《超級紅人榜》就是我跟蔡昌憲、許志豪，以前陳漢典也是因為《康熙來了》所以起來很快，真的希望一代傳一代，我們知道要傳承。」她笑問：「有沒有女藝人要主持？我來帶一下。」康康妙回：「我來變性一下。」

(中時 )