雲林縣北港鎮武德宮財神廟針對今年新冠肺炎疫情等災禍，籌辦祈安植福法會，邀請信眾連續3天誦經祈福，廟方表示最近有航空公司推出「誦經航班」，武德宮希望藉由信眾的善念，在財神祖廟為國內外消災除疫，讓信眾不用搭飛機也能發揮善的力量。

武德宮財神廟於1970年開宮，由於靈驗事蹟不斷，在不到半世紀時間，分靈已超過6000處，不只廣傳台灣，也深入大陸與各國，信眾遍及全世界，面對全球染疫人數已突破5000萬例，廟方特別擴大舉辦為期3天的「護國息災祈安植福萬緣法會」。

武德宮主委林安樂表示，武財公秉持三教同尊、五教皆同的精神，結合道教的禮斗與佛教的焰口，透過佛道同濟，為參加禮斗的信眾祈福攘災、為群生祈福，護國祈安法會將於明年1月19至21日登場，即日起開放供信眾報名參加。

廟方說，斗姥元君化育天上星宿，道教認為人的一生與星宿關係密切，禮斗即為祭拜本命星宿之斗君的重大科儀，武財公在丙寅年扶鸞時亦曾提過禮斗之益，希望藉由眾人的善念，在氣場旺盛的武德宮廣天大道院，為自身與眾生祈福。

廟方指出，武財公近日降示「天秩華誕賀無疆、官君斗姥萬光映、武拯四海渡昇平、財榜昭揭禮斗科、神禎祥納五福臨」，其中「武拯四海渡昇平」，意謂著武財公慈悲廣被、恩澤四海諸國，邀信眾共同來消弭今年世界各地的天災人禍。

(中時 )