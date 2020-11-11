法官認為，告訴人收藏的黑松沙士等看板原物，年代不久且市面上都有，就算還在商標權期間，也應該是由商標權人來主張，並非古物收藏家來收取授權費。（示意圖／收藏家吳志忠提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮一家主打懷舊商品的雜貨店，店裡印製像維他露、黑松沙士等台灣傳統飲料圖樣，作為廣告刊板使用，卻被1名曾經也拍攝過這些商標圖片的胡姓作者提告，指伊依違反著作權法，雜貨店業者認為就算要提告也是「黑松」來告，雜貨店業者原想以2萬元和解，胡卻要求16萬，彰化地院近日審結，認為攝影師翻拍的作品原創性不足，判處楊姓老闆無罪。

判決書指出，2018年雜貨店楊姓負責人委託廠商在網路上抓取「黑松沙士」、「維他露」、「吉利果」等傳統飲料圖樣，輸出看板懸掛在店內招攬客人，胡姓作者是台灣知名的骨董雜貨收藏家，認為該店看板與其著作內圖樣相似，認為侵權要求撤下，店家不但撤下還願意賠償2萬元，但胡卻要求16萬，楊男因付不出來遭胡告。

彰化地院審理時，認為舉證的4張廣告看板中，有多處細節與胡男主張侵權的樣張不一致，頂多是同一實物但不同時間所拍攝的照片，因此沒有侵犯著作權問題，另一張吉利果看板確實雷同，但著作權法要求，要有最低原創性，從圖鑑看來兩者僅差在反光，但反光無法表達原創性差異。

法官審酌時認為，告訴人收藏的黑松沙士等看板原物，年代不久且市面上都有，就算還在商標權期間，也應該是由商標權人來主張，並非古物收藏家來收取授權費，儘管原告提出原拍攝底片，但無法證明照片含有創意，因此無法證明被告違反著作權法，因此判處無罪。

(中時 )