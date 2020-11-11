今天是雙棍節（11月11日）😂我要祝自己十年來的第一個單身日子😣因為疫情😥我都回不了臺灣🎈好久都是孤單的日子😭最大的痛苦就是一有空檔就會沮喪還有茫然😥對於人生…..真的很茫然😓不知道要追求什麼😖全部只靠工作來填補😖還好看到fb的朋友和學生們❤️給我了一些鼓勵😊我還是有點動力的💪雖然未來不知道發生什麼但是期待明天會更好✨✨✨祝有情人開心過好每一天🌹祝單身貴族每一天都精彩🎉 由陳子璇發佈於 2020年11月11日 星期三

【台灣大搜索】第三任妻肌瘤長滿子宮命危 高國華爆食不下嚥

64歲補教名師高國華，上週遭媒體驚爆趁著第三任妻子陳子璇不在家，把一位濃妝妹帶回家，疑似外遇，不過高國華已否認，強調與濃妝妹關係清白，還自爆今年2月就被陳子璇提離婚。對此，陳子璇繼第一時間透露兩人的確在今年初簽下離婚協議書，原因也不是高國華外遇，今(11日)更在臉書曝光近照，抒發恢復單身的心情。

陳子璇認與高國華9年婚姻破局，今日更在臉書抒發10年來第一個單身的日子，同時也坦白了自己隻身在外工作的最大痛苦，「因為疫情我都回不了臺灣，好久都是孤單的日子，最大的痛苦就是一有空檔就會沮喪還有茫然，對於人生…真的很茫然，不知道要追求什麼，全部只靠工作來填補。還好看到fb的朋友和學生們，給我了一些鼓勵，我還是有點動力的。」

對於與高國華婚姻畫下句點，陳子璇沒有半句惡言，她正能量地寫下：「雖然未來不知道發生什麼但是期待明天會更好，祝有情人開心過好每一天，祝單身貴族每一天都精彩。」

其實高國華與陳子璇一路走來，實屬不易，當年貴為補教界天王的他，因為受到與陳子璇戀情影響，補習班業務一落千丈。但高國華對這段感情卻不後悔，感謝陳子璇在他入獄低潮時的不離不棄，「有時候人生最好的時候，反而是最痛苦的，人生最不好的時候，譬如財務最窘迫的時候，可能是人生回憶起來最好的時候。」曾說與陳子璇在一起，是他人生30年來最快樂的事，讓他更珍惜患難見真情的可貴。

(中時新聞網)