每年11月中旬舉辦的「新北歡樂耶誕城」為網美朝聖景點，尤其今年攜手華特迪士尼更顯華麗，有全台唯一3D迪士尼童話光雕秀，還未開幕已成北部民眾討論焦點；而除4大主題燈區及8條光廊外，鄰近的星級飯店亦展開一系列活動攬客，趣淘漫旅-台北推出超優惠的住房專案「1元換1晚」。

探索客房1大床。（趣淘漫旅-台北提供）

將於13日開城的新北耶誕城，趣淘漫旅-台北推出創意活動「1元換1晚」呼應2020年主題，業者表示，「參加者必須事先於飯店官網或電話訂購今晚我想開趴專案，依照飯店提供示範照為標準，扮裝任何一個迪士尼角色。11月13日當日3點後開始辦理入住，由飯店主管評判是否符合資格，依照順序之前3組，即可以1元優惠價格入住」。

為鼓勵民眾扮裝迪士尼角色，前3位符合資格者，當日即可以1元入住雙人探索客房1晚，加贈飯店早餐與澎湃零食組；其餘房客身上只要穿著迪士尼元素的服裝，亦可現抵200元，限量10組，提前感受耶誕季氛圍。

(中時 )