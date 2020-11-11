紙風車劇團的《巫頂環遊世界》演出寓教於樂，現場大小朋友共度歡樂時光。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

紙風車劇團《巫頂環遊世界》14日將在台中市龍井區龍泉國小演出。台中市文化局11日表示，劇中將動員紙風車劇團近10年來的可愛動物偶，以逗趣、驚險及刺激等寓教於樂的手法，教導孩童機智與勇敢地處理突發狀況，歡迎大小朋友一起來欣賞。

在防疫新生活期間，台中市文化局為提供民眾豐富的藝文活動，邀請紙風車劇團台灣鄉村卡車藝術工程演出《巫頂環遊世界》，14日晚間7時在龍井區龍泉國小操場演出，為民眾、親子帶來生動有趣的戲劇。

台中市文化局表示，「巫頂」是紙風車劇團巫婆系列的靈魂人物，隨著多年的偏鄉演出走遍全台，陪伴親子一起成長。全劇以藝術卡車模式展現多變的場景與音樂設計，透過「巫頂」串場結合〈牛蛙愛唱歌〉、〈起床號〉、〈小芬小蓮海底歷險記〉及〈海底世界運動會〉等4大段主題。

台中市文化局指出，《巫頂環遊世界》動員紙風車近10年來的可愛動物偶，呈現逗趣、驚險、刺激的戲劇演出，總是讓大小朋友哈哈大笑，值得一提的是劇中更教導孩子們在遇到壞人突發狀況時，如何運用機智與勇敢處理，極具教育意義。

(中時 )