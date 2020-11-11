消防局人員出動另一部挖土機，挪開受困挖土機上方的建材，救出傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

劉姓司機11日下午駕駛挖土機拆除中油廢棄油槽時，怪手被倒下的建材壓住。消防局人員到場將他救出送醫，OHCA。晚間傳來噩耗，劉姓司機傷重不治。安檢單位已經派人調查事故原因。

下午2時31分，劉姓男駕駛正在以挖土機進行拆除作業，未料油槽解體，倒塌的鐵材與水泥塊掉落，剛好砸中駕駛座。消防局出動5車13人到高楠公路的工地搶救，將傷者救出送醫。消防局已通報警察局、勞檢處。

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