中油挖土機被建材砸中 工人傷重不治 18:162020/11/11 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市楠梓區中油石油焦儲存場下午發生一起工安意外，50歲劉姓男子駕駛挖土機，被高處摔落的建材砸中受困。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局人員出動另一部挖土機，挪開受困挖土機上方的建材，救出傷者。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 劉姓司機11日下午駕駛挖土機拆除中油廢棄油槽時，怪手被倒下的建材壓住。消防局人員到場將他救出送醫，OHCA。晚間傳來噩耗，劉姓司機傷重不治。安檢單位已經派人調查事故原因。 下午2時31分，劉姓男駕駛正在以挖土機進行拆除作業，未料油槽解體，倒塌的鐵材與水泥塊掉落，剛好砸中駕駛座。消防局出動5車13人到高楠公路的工地搶救，將傷者救出送醫。消防局已通報警察局、勞檢處。 (中時 ) #工安意外 #楠梓 #中油 #挖土機 #不治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 偷偷到廚房拿菜刀 2歲童「想學阿嬤切菜」遭斷指噴血 14:062020/11/09 社會 丟垃圾躲罰單 男衝馬路被撞死 04:102020/11/09 社會新聞 洛克威爾PLC 工控系統防毒利器 04:102020/11/09 產業特刊 中油捐贈桃園永安國中再生電腦 盼縮短城鄉數位落差 12:012020/11/09 財經 「車子怪怪的」停台64線路邊 女駕駛害後方車輛翻車 23:532020/11/10 社會 男國道自撞秒「脫光衣服」 下車裸奔遛鳥駕駛全嚇壞 22:502020/11/10 社會 流落異鄉32年 舊北斗奠安宮古廟將返鄉重建 20:222020/11/08 生活 戀上短跑女王1／費聿鋒 街頭指纏劉芳芸 07:292020/11/10 娛樂 開車疑分心看陳抗 突加速撞飛執勤警察 15:382020/11/10 社會 亂丟垃圾被抓包落跑遭輾斃 死者家屬怒告稽查員 23:152020/11/08 社會 社會熱門新聞 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 高雄女騎路肩被罰600元 機車族怒轟「垃圾」：到底誰設計馬路 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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