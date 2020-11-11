酸菜醃漬廢水經過「隧道式日照蒸發結晶設施」所產生的結晶鹽，最後交由合法掩埋場處理。（周書聖攝）

雲林縣大埤鄉酸菜醃漬專區水泥醃漬槽，目前有80桶用來儲存酸菜醃漬廢水，實際僅119桶出租給業者醃漬使用（周書聖攝）

雲林縣大埤鄉酸菜醃漬專區水泥醃漬槽深度達3.6公尺，目前共有80桶醃漬廢水未處理，相當於600公噸。（周書聖攝）

雲林縣大埤鄉酸菜醃漬專區所產生的廢水為當地長年問題，農委會農糧署今年8月終於核定補助第一期「隧道式日照蒸發結晶設施」1000萬元，該設備可在6年內消耗目前園區存放的600公噸酸菜醃漬廢水，但園區外的業者尚無法可解。

大埤酸菜文化館後方的酸菜醃漬專區約有7成業者進駐，使用園區內119桶水泥醃漬槽，其餘80桶水泥槽用來存放廢水，總共約600公噸，廢水逐年增加，惡臭飄散。

國立中興大學學務長謝禮丞研發團隊設計一套廢水處理設施，高鹽度的醃漬廢水經過循環池循環，再送到蒸發池日曬，廢水鹽巴濃度飽和後會自然結晶，每年約可產出數公噸的結晶鹽，最後再將結晶鹽交給合法廢棄物掩埋場處理，廢水處理過程盡可能將汙染降到最低。

據了解，園區外的業者醃漬規模為園區內的1倍，水泥醃漬槽約200多桶，所產生的農業廢棄物也多1倍，但卻依「自然清理法」處理。

「自然清理法」不僅造成環境嚴重汙染，農業廢棄物之惡臭易孳生蚊蟲，還可能導致土壤鹽化不利耕種。目前酸菜醃漬專區已規畫廢水處理設施，要將十幾年累積下來的醃漬廢水處理掉，但園區外業者的清理行為，仍需相關單位輔導改善。

(中時 )