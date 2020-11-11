高雄一名蘇姓男子外出餐敘飲酒過多，坐臥在三民區鼎富、鼎貴路口不斷喃喃自語，高市警三民二分局鼎金派出所員警巡邏路過發現蘇男，立即上前關心查看，蘇男因為過於迷茫，找不到回家的路，幸虧在警方的協助下，才得以順利返家。

警方表示，當時發現蘇男坐臥路邊時，便立即向前查看，此時再他身上聞到濃烈酒氣，並且支嗚其詞久久無法言語，推斷是飲酒過量所導致，隨後見到蘇男褲子口袋隆起，在獲得蘇男同意之下警方取出褲袋錢包，才得以確認其身分，並聯絡家屬。

據了解，蘇男設籍路竹區，但當時蘇男堅稱居住附近，且不斷呢喃鼎中鼎貴…鼎中鼎貴…，卻始終回答不出完整地址，隨後見到蘇男身旁留有1支手機亮著螢幕，赫然發現另一名蘇男撥打近20多通電話，警方便替蘇男接通電話，沒想到電話的第一聲傳來「爸，你在哪？」，警方隨即表明身分並告知正確地點，說明蘇男安全無虞，家屬隨後就迅速趕到。

警方指出，當時兒子騎著機車，都還未熄火，便著急著確認父親的安危與健康，隨後連忙向警方道謝，兒子供稱，父親外出餐敘飲酒後，卻失去音訊，全家人像無頭蒼蠅般，來來回回找尋了不下百遍，失望之際正要準備前往警局報案協尋，警方及時的一聲通傳，終於放下心中大石，如釋重負。蘇男最後在警方的協助下順利返家。

(中時 )