旭然前三季每股盈餘0.69元 年增33％ 18:222020/11/11 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旭然（4556）11日公佈今年前三季財報，合併營收約3.94億元，除了改寫歷年同期新高，每股盈餘0.69元，則年增33％。 旭然表示，受惠第三季品牌大型過濾設備訂單出貨挹注、以及半導體、電子等產業工業過濾訂單需求持續暢旺，加上集團持續精進生產效率優化、銷售產品結構組合，挹注整體營運獲利能力表現，2020年前三季稅後淨利0.29億元、每股稅後盈餘0.69元，分別比去年同期成長37％、33％。 (工商 ) #旭然 #每股盈餘 #前三季 #公佈 #合併營收約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大毅前三季EPS達4.33元 年增93％ 14:242020/11/11 財經 凌巨第三季每股淨損0.69元 09:402020/11/11 財經 《其他股》新保前3季每股賺1.88元 14:482020/11/11 財經 《生醫股》健喬前3季每股盈餘2.17元 Q4動能充沛 11:072020/11/11 財經 華碩Q3賺逾1個股本 前三季EPS 22.5元創高 15:192020/11/11 財經 《電子零件》柏承Q3每股賺0.92元 Q4營收看升 11:242020/11/11 財經 《電機股》宏佳騰Q3獲利奔高 前3季每股盈餘2.32元 16:302020/11/11 財經 特力、詩肯前三季 賺贏去年全年 04:092020/11/11 證券．權證 《電機股》氣立Q3獲利年增近2倍 前3季EPS達1.64元 15:562020/11/11 財經 訂單湧進 大田Q3每股賺2.58元 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家蹦出1句警告 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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