旭然（4556）11日公佈今年前三季財報，合併營收約3.94億元，除了改寫歷年同期新高，每股盈餘0.69元，則年增33％。

旭然表示，受惠第三季品牌大型過濾設備訂單出貨挹注、以及半導體、電子等產業工業過濾訂單需求持續暢旺，加上集團持續精進生產效率優化、銷售產品結構組合，挹注整體營運獲利能力表現，2020年前三季稅後淨利0.29億元、每股稅後盈餘0.69元，分別比去年同期成長37％、33％。

(工商 )

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