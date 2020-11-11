雙11晚會業績告捷，網路家庭（8044）表示，旗下PChome 24h購物連續第四年打造演唱會，邀請七組藝人接力開唱，助攻全站單日（11／10）業績較平日成長6倍，新會員數較平日大幅成長10倍，更於10日晚間9點攜手Line購物限時加碼，推升消費動能至最高峰，加碼一小時內成交金額（GMV）總額較平日暴增8.5倍。

網家表示，今年PChome 24h購物推出最強11大利多，全站500萬種商品下殺1.1折起，結盟500大品牌最高回饋28％，更攜手9大行動支付與36大銀行祭出最高31％高額回饋，晚會祭出爆品下殺，為搶下單時效性，拉抬行動端占比高達75％。

網家指出，今年宅經濟趨勢崛起，消費者偏好趁著雙11大檔搶便宜、囤貨補貨，並且入手年度話題商品，因此晚會期間熱銷品類由日用、食品、通訊電玩列居前三名，其他品類亦飆出好成績，如美妝、日用、周邊等品類業績皆較去年同期（11／10）大幅成長70％，家電、食品、生活等商品業績亦增長40％。

另外，晚會活動期間，像是ASUS及Microsoft微軟筆記型電腦、iPhone全系列、SAMSUNG手機、Switch遊戲機、Honeywell及HITACHI日立除濕機等銷售量飆升，成長動能暢旺，將推升今年雙11活動買氣再創新高。

網家指出，自10日晚間8點至11日上午8點，短短12小時內全台出貨量即突破10萬箱，且預估雙11訂單數及下單人次將持續走高。為決戰雙11最後一哩路，PChome 24h購物積極部署倉儲人力及物流運能，針對倉庫及網家旗下自有車隊網家速配增派短期人力，更攜手超過10家物流夥伴，擴大運送能量，全面備戰年度採購大檔。

(工商 )