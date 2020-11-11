凱美（2375）公布第三季財報，其中本業獲利1.52億元創下單季新高紀錄，惟受匯損4,500萬元、侵蝕EPS達0.33元影響，第三季獲利降至1.28億元，累計前三季稅後純益4.17億元，年增108％，已逾去年獲利，EPS達2.39元，以減資後股本計，EPS則達3.1元。

(工商 )