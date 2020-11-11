凱美前三季EPS達2.39元 Q3本業獲利創高 18:252020/11/11 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）公布第三季財報，其中本業獲利1.52億元創下單季新高紀錄，惟受匯損4,500萬元、侵蝕EPS達0.33元影響，第三季獲利降至1.28億元，累計前三季稅後純益4.17億元，年增108％，已逾去年獲利，EPS達2.39元，以減資後股本計，EPS則達3.1元。 (工商 ) #凱美 #EPS #本業獲利 #創高 #第三季財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩Q3賺逾1個股本 前三季EPS 22.5元創高 15:192020/11/11 財經 台泥前三季EPS 3.15元 全年獲利戰高 04:092020/11/11 證券．權證 《半導體》瑞耘前3季獲利登同期高 EPS達2.9元 15:392020/11/11 財經 股市看板－麗豐Q3 EPS 3.69元 優於預期 04:092020/11/11 證券．權證 亞洲藏壽司第三季轉盈 前三季EPS0.21元 18:102020/11/11 財經 全球傳動前三季轉虧為盈 EPS達0.53元 10:362020/11/11 財經 《電腦設備》華碩Q3賺逾百億元 前3季EPS達22.5元 17:382020/11/11 財經 瀧澤科前三季轉虧為盈 EPS為0.05元 11:142020/11/11 財經 瑞基前三季獲利倍增 EPS衝上4.1元 18:292020/11/11 財經 聚焦收斂策略 尖點Q3獲利創19季新高 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家蹦出1句警告 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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