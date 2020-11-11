華友聯Q3每股大賺1.8元 前三季衝至2.43元 18:262020/11/11 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在京城建設（2524）傳出營運捷報之後，華友聯開發（1436）董事會11日通過第三季財務報表，單季每股盈餘達1.80元，累計今年前三季每股盈餘達2.43元，比去年前三季的0.29元，暴增737.93％。 華友聯11日公布今年第三季財報，單季營收約8.46億元，每股盈餘約1.80元，比去年第三季的負0.23元，表現亮眼，也因為單季獲利衝高，拉高今年前三季每股盈餘達2.43元，只與去年全年的每股盈餘2.45元，相差只有0.02元。 (工商 ) #華友聯 #每股 #盈餘達 #前三季 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》台新金前3季每股賺0.96元 台新證市占續創高 15:392020/11/11 財經 《食品股》鮮活Q3每股賺11.62元 前3季獲利超越去年全年 17:212020/11/11 財經 華碩Q3賺逾1個股本 前三季EPS 22.5元創高 15:192020/11/11 財經 《電機股》宏佳騰Q3獲利奔高 前3季每股盈餘2.32元 16:302020/11/11 財經 《其他股》新保前3季每股賺1.88元 14:482020/11/11 財經 特力、詩肯前三季 賺贏去年全年 04:092020/11/11 證券．權證 《觀光股》瓦城Q3旺季衝4高 前3季賺逾1股本 08:002020/11/11 財經 冠星前三季EPS10.8元 紡織股每股獲利王 18:092020/11/11 財經 《半導體》創見Q3每股盈餘0.48元 前3季降至2.17元 10:332020/11/11 財經 緯軟 前三季獲利登峰 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家蹦出1句警告 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。