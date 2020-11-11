在京城建設（2524）傳出營運捷報之後，華友聯開發（1436）董事會11日通過第三季財務報表，單季每股盈餘達1.80元，累計今年前三季每股盈餘達2.43元，比去年前三季的0.29元，暴增737.93％。

華友聯11日公布今年第三季財報，單季營收約8.46億元，每股盈餘約1.80元，比去年第三季的負0.23元，表現亮眼，也因為單季獲利衝高，拉高今年前三季每股盈餘達2.43元，只與去年全年的每股盈餘2.45元，相差只有0.02元。

(工商 )