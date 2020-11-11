國立卓蘭高中長期追蹤中輟個案，由校長張智惟與學務及輔導團隊深入學生家庭，了解個案狀況給予協助，改變家長態度，引導學生重返校園。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

教育部國民及學前教育署10日表揚「109年度全國中輟生預防及復學輔導工作」績優學校，國立卓蘭高中是唯一獲獎的國立學校，學校團隊長期追蹤中輟個案，會同鄰里長家訪，依個案情況給予幫助，引導學生重返校園，雖有家長仍抱持「不讀書就去做工」的觀念，但卓中堅持「教育」一個都不能少。

國立卓蘭高中設有國、高中職部及進修部，學校發現部分學生因家長態度、交通條件或個人心理因素中輟，但12年國教政策之下，這些學生終究得完成義務教育，學校學務、輔導團隊長期追蹤中輟個案，與鄰里長深入學生家庭，從改變家長態度做起，一步步協助中輟生找回學習的目標。

校長張智惟指出，曾有1名國中部學生，家就住在學校隔壁里，但因年紀與兄姊差距頗大，加上身為么子深受祖母溺愛，父母農忙時根本管不了他，他曾經為了翹課，趁著母親騎機車等紅燈時跳車，後來逃學成為他的常態，他雖然個性淘氣，卻不曾違法犯紀，要改變中輟現況還是得從家庭開始。

學校另指出，曾有中輟個案家住台中市和平區達觀里部落，上學得穿越數次大安溪，山路漫長且迂迴，加上隔代教養家庭，家長為了生計往往不能扮演好親職角色，孩子雖生性樂天卻不愛上學，家長雖答應會督促孩子上學，但陪同家訪的里長建議讓孩子住校，有助生活教育、三餐也比較穩定。

張智惟表示，在協尋孩子、訪遇家長時，常聽到家長抱怨「以前不唸書，就去工廠做學徒，不就待在家裡幫忙，哪有什麼中輟問題？」，然而現在環境不同，讓孩子中途輟學，不僅使教育初衷大打折扣，也會讓孩子失去翻轉人生的機會，解決中輟問題需要家長、社會、學校三方共同努力。

(中時 )