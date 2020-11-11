行政院長蘇貞昌指政院11項法定會議未召開，是為了防疫，並指「不希望大家一方面享受防疫效果，一方面又罵政府這樣做。」國民黨立委賴士葆在臉書怒駁「蘇院長你錯了！行政院怠忽職守11項法定會議沒有召開，竟用防疫當藉口，是把人民當傻瓜。」其實好幾項會議在去年沒疫情發生時就已停開了；把法定會議自行變機動召開是人治，不是民主法治的做法，不要再硬拗，承認錯誤有這麼困難嗎？

賴士葆指出，蘇貞昌說：「有些人從各方面提出各種講法，政府都認真聽，謙卑嚴肅地研討，因為政府就是要把結果做出來。」蘇院長你又錯了，明知道在野黨杯葛議事是為了捍衛台灣百姓的健康，不是擋萊豬進口，只是要求行政部門比照美國超市都標上萊劑，行政部門掩耳不聽，寸步不讓，還大言不慚認真聽，太惡質了。

賴士葆表示，請蘇院長不要再稱許行政團隊謙卑，台灣人民聽到「謙卑」就抓狂，除了賴清德曾經為當年反對美豬美牛進口道歉之外，所有蔡政府團隊不肯為此講一句道歉的話。眼中沒有人民，目空一切、驕傲自大，只因為全面執政，立法院過半，可以為所欲為。一堆法律背景的官員不覺得通過許多違法違憲的法案是違背專業，午夜夢迴也不會良心不安，以致罄竹難書的髮夾彎政策已經變成積非成是的慣例。

賴士葆強調，執政者不要自我感覺良好甚至於自戀，自己誇耀執政好到無以復加，都不會汗顏。最可議的是面對民意的批評都不接受，就太狂妄超過了，蘇院長如果想要扭轉最討厭的政治人物標籤，那麼就真正的虛心傾聽民意，落實蔡英文的再三謙卑。

(中時 )