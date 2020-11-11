日本ORICON NEWS每年都會公布「最想擁有的女星臉孔」，近期找了500名10代至50代女網友投票，沒想到國民老婆新垣結衣又輸了，又是由最美人妻北川景子二度奪冠；北川景子和音樂人Daigo結婚後，人氣依然不減，年初為戲剪去30公分長髮，帥氣造型更讓粉絲驚艷。

第10名石田百合子

日本超熟齡女星石田百合子，經典作品就是早期的《101次求婚》，在2016年日劇《月薪嬌妻》中飾演新垣結衣的阿姨，優雅氣質和溫柔婉約的形象深植人心。

第9名廣瀨鈴

日本的「國民妹妹」廣瀨鈴有著超無辜可愛的臉蛋，身材卻像小惡魔火辣，深受許多男粉絲喜愛，不免讓日本女生也想擁有她的臉蛋。

第8名今田美櫻

今田美櫻被譽為「福岡第一美少女」，在劇集《半澤直樹II 第 0 章 被盯上的半澤直樹的密碼》和《半澤直樹 第二季》飾演女主角，人氣也像作品的好成績一樣水漲船高，不僅是男人的理想型，也是女生的模仿對象之一。

第7名白石麻衣

女團乃木坂46前成員白石麻衣從出道就是團體門面之一，2017年推出的個人寫真集《PASSPORT》更有21世紀銷量第一的驚人成績，清新臉蛋搭上魔鬼身材讓許多女人超羨慕。

第6名深田恭子

資深女星深田恭子儘管已經38歲，但惹火身材和精緻臉蛋一直是不少女性夢寐以求的，能唱又能演，根本是超實力派美女。

第5名濱邊美波

「日版王祖賢」濱邊美波，曾入選日本「未滿20歲新世代美少女」，2015年主演電影《我想吃掉你的胰臟》受到關注，拿下多項新人演員獎，還有網友誇獎她是「長澤雅美接班人」。

第4名橋本環奈

橋本懷奈曾因為一張側臉美照電暈大票粉絲，連超人氣漫畫《鬼滅之刃》真人版傳聞要找她飾演「禰豆子」，掀起網友熱議。

第3名石原聰美

連四年登上「全球百大最美臉孔」的石原聰美，性感豐唇一直是她的招牌，除了臉蛋她的演技也受到肯定。

第2名新垣結衣

日本女星各大排行榜常客新垣結衣，從出道作品《戀空》時空靈清純的模樣，到《月薪嬌妻》後變成「國民老婆」，一直是日本超人氣女演員之一。

第1名北川景子

日劇女神北川景子又打敗新垣結衣和石原聰美，成為櫻花妹最想擁有的臉孔冠軍，她精緻的五官和有觀眾緣的個性，讓她長久以來都有大票粉絲支持，儘管嫁給音樂人Daigo之後人氣也不減，婚後仍陸續拍了許多戲劇作品。

(中時新聞網)