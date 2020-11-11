曾為台灣美國無線電公司（RCA）案做證的台灣大學公衛學院特聘教授、國衛院國家環境醫學研究所長陳保中。（林良齊攝）

曾為台灣美國無線電公司（RCA）案做證的台灣大學公衛學院特聘教授、國衛院國家環境醫學研究所長陳保中，因長期致力於環境職業醫學研究，培育我國職業醫學與工業衛生高階專業人才，今天獲頒國家職業安全衛生獎的個人奉獻獎，更在2013年為RCA毒物案做證，勞工也陸續在司法上取得勝利，但他說，「這不真正的勝訴」，真正的勝利應該是勞工平安、安心的工作。

陳保中提及，RCA早在1993年就有人舉發有機溶劑汙染，但那時候僅處理土地汙染的部分，直到1996年回國後因為勞工受害的議題陸續傳出後，而他自己就有3個學生的畢業論文與RCA汙染案有關。

「出庭擔任證人比博士論文口試還難」，陳保中指出，所幸學生的研究數據都有備份好，但也整整出庭了7天、超過50小時以上。

而台灣大學名譽教授林嘉明，曾參與建立化學物資安全資料庫，並擔任台灣職業衛生協會第一屆理事長，也培育許多環境與職業衛生領域專業人才，更致力於國內職安衛的發展，同樣也獲頒國家職業安全衛生獎的個人奉獻獎。

(中時 )