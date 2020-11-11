行政院明聽取教育部「優化技職校院實作環境計畫辦理情形」報告。其中為培育5＋2產業人才，教育部推動「優化技職校院實作環境計畫」，目前已有9成學校(255校1656案)獲補助，改善實習空間計2574件、受惠學生達118萬人次。

教育部表示，技職教育的發展與產業環境息息相關，教育部為配合政府創新產業發展趨勢，於2017年起推動「優化技職校院實作環境計畫」，以培育5＋2產業人才作為計畫重要內涵，補助技職校院購置符合業界需求的教學設備，提供師生與產業接軌的實作訓練場域，深化學校與在地企業連結。

教育部統計，計畫推動至今，技術型高中配合新課綱設備基準逐年補足校內教學設備，並修繕老舊設施(備)，目前已有9成學校(255校1656案)獲補助，改善實習空間計2574件、受惠學生達118萬人次。

教育部也說，在技專校院人才培育方面，已協助73校建立發展特色，建置136座實作場域，培育學生具跨領域專業知能，串連鄰近學校資源，建立跨校合作模式，並於校內複製業界工作現場，強化與業界接軌訓練。各獲補助計畫實作課程比率逾5成，共計培育學生7.8萬人次，協助區域產業員工代訓共2.4萬人次。

此外，教育部也說，後續仍將回應經濟變遷，引導學校適時調整課程，持續擴充學校教學設備，持緊密扣合產官學能量，落實產學合作實務教學，解決業界優質技術人才需求，提升國家整體競爭力。

(中時 )