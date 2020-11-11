美國總統川普指定克里斯‧米勒（Chris Miller）為代理國防部長，他現年55歲，是軍人出身，曾經是美國陸軍特種部隊(United States Army Special Forces)，也就是俗稱的綠扁帽（Green Beret）成員。實戰經驗豐富，參與過阿富汗反恐戰爭。

任務與目的(taskandpurpose)介紹，米勒擔任綠扁帽部隊期間，隷屬第5特種作戰群（5th Special Forces Group），該部隊的主要駐地就在中東、波斯灣到東非一帶，因此主要的作戰任務就是反恐戰爭。2002年1月，米勒的部隊防衛阿富汗坎大哈(Kandahar)，除了負責當地防務之外，也指導與訓練阿富汗當地軍隊。在這期間，他曾經帶隊突擊一所遭到蓋達組織封鎖的醫院，擊殺6名組織人物，成功解救醫院。

擔當時的巴爾的摩報報導，時任少校的米勒對記者說：「那是一場激烈的槍戰，最終我們成功擊殺6名蓋達組織。」

Here's the new Acting SecDef as a fighting AOB commander in 2001 @5thForces pic.twitter.com/cVWwvXwi5K — Mike Nelson (@mikenelson586) November 9, 2020

2009年升為上校，同時也轉至文職工作，擔任五角大廈的「特殊行動與不對稱作戰參謀室」主任，2018年起，進入川普總統內閣，成為美國國家安全委員會反恐顧問。

本週一，川普突然宣布米勒將接替國防部長馬克·埃斯珀(Mark Esper)，成為代理國防部長。

由於明年1月20日以後，拜登將成為新任美國總統，因此米勒的任期預計僅有兩個多月，對此，米勒表示，他是看守型職位，所以不會下達重大決策，並強調美軍指揮系統不會因人事調動而中斷。

(中時新聞網)