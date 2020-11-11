台灣施行身障權利公約滿6年，今年全台舉辦慶祝活動，台南市社會局21日在安平區觀夕平台舉辦「夕陽沙灘音樂會」，提供身障者一個公平參與節慶的活動。

聯合國28年前訂定12月3日為國際身心障礙日，台灣6年前跟著施行身障者權利公約，今年慶祝滿6周年，台南市結合創意市集、音樂表演等，民眾透過參與活動，更了解身障者的權益與需求。

台南市共有近10萬身心障礙者，占全市總人口5.2％，近年來，台南市跨局處設立無障礙公共運輸、無障礙環境與友善職場，最終需求民眾與身障者互相了解，共創融和社會。

台南市黃偉哲表示，台灣本來就是有愛的社會，國際身障日的到來象徵社會福利更為人關注，政府的社福制度可能無法面面俱到，很多有特殊困難者處在灰色地帶，需要民眾理解施予援手。

黃偉哲舉例，很多公司根據法律規定，在聘雇員工時，需要一定比率聘僱身障者，但總是有公司寧可繳罰金，也不聘。要調整業者的心態，法律要更健全。

黃偉哲表示，藉著國際身心障礙者日活動，民眾更了解身障者權利，更可為對方設身處地著想，共創友善社會。

(中時 )