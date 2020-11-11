繼上周喊停螞蟻集團IPO後，在大陸電商購物節「雙11」前一天，為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，大陸市場監管總局發布徵詢網路平台反壟斷指南意見稿，引發大陸電商股價大跌，造成大陸科技巨頭股價今（11）日重挫，依統計，阿里巴巴、騰訊、小米、美團及京東的總市值，自周一收盤以來已蒸發超過2800億美元（約台幣8兆元）。

根據《CNBC》報導，由於監管擔憂持續加劇，大陸科技巨頭的股票今均重挫。截至今日收盤，阿里巴巴在港股價收跌9.8%、騰訊跌7.39%、小米跌8.18%、美團跌9.67%、京東跌9.2%。自周一收盤以來，這五家科技巨頭的總損失導致市值蒸發了超過2,800億美元（約台幣8兆元）。

東方資本研究公司（Orient Capital Research）常務董事Andrew Collier受訪表示，螞蟻集團的IPO在開始上市前兩天突然遭大陸喊停，會讓監管體系顯得完全武斷，且令外界困惑，其也表明大陸內部的政治問題已浮出水面，而大陸當局無法在螞蟻集團IPO前提前解決。Collier指出，大陸加強監管可能是積極消息，但螞蟻集團的案例仍是一場災難。

綜合陸媒報導，大陸市場監管總局昨發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，陸國家市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，聲稱具有市場支配地位的平台經濟領域經營者，可能濫用市場支配地位，陸方將堅持營造公平競爭秩序，預防和制止排除、限制競爭的壟斷行為，若有涉壟斷，則平台可能遭剝離資產、智慧財產或技術，或遭修改演算法等懲罰。大陸監管機構日前便喊停螞蟻集團在香港、上海的IPO。

在徵求意見稿中，明確了一系列濫用市場支配地位的行為，包括以不公平的高價銷售商品或以不公平的低價購買商品、以低於成本的價格銷售商品、無正當理由拒絕與交易相對人進行交易、無正當理由對交易相對人進行限定交易、無正當理由實施搭售或者附加不合理交易條件、無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇等。

(中時新聞網)