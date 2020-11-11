三洋紡上櫃轉換債 12日暫停交易 18:292020/11/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，三洋紡織纖維公司之上櫃轉換公司債自109年11月12日起暫停交易。 上市股票三洋紡織纖維公司（公司代號：1472）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自109年11月12日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #三洋紡 #上櫃 #纖維 #轉換公司債 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白宮易主 蔡政府要注意外交轉換 04:092020/11/11 政治要聞 台塑富邦台積吹號角 台股登13,262再創新高 14:352020/11/11 財經 櫃買11日審議台微醫上櫃案 09:212020/11/11 財經 3,295億金控前10月賺破紀錄 04:092020/11/11 財經要聞 遠航資產法拍 台灣金聯子公司4.8億標下北市整棟公寓 14:352020/11/11 財經 傳貸款違約 紫光財務拉警報 04:092020/11/11 全球財經 被迫分家前夕 TikTok四告美國政府 挑戰CFIUS總統令 11:222020/11/11 兩岸 駿熠電公司違反重訊申報遭處違約金3萬元 12:192020/11/11 財經 雙11全城購物瘋 台南好物線上加碼 12:372020/11/11 生活 證交所：康友上市期間均依規監理 04:092020/11/11 證券．權證 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家蹦出1句警告 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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