瑞基（4171）受惠搭上防疫商機，體外診斷（IVD）產品豐銷，獲利持續攀升，前三季獲利倍增，EPS衝上4.1元，已超越去年全年，為去年同期2.5倍。該公司的新冠病毒檢測試劑，10日已取得衛福部外銷專用醫療器材許可證，有助於未來海外市場的拓展。

營運表現耀眼的瑞基，第三季合併營收1.86億元，歸屬母公司稅後淨利6,831萬元，年增率分別為133.29％與276.03％，EPS1.68元，為去年同期3.73倍。

瑞基表示，新冠疫情爆發，激勵旗下新冠相關IVD產品佔營運比重高達40％，惟水產與畜產市場仍逆勢成長，分別較去年同期成長26.88％與143.79％，目前累計前十月營收6.29億元，年成長124％，前三季毛利率為77％，歸屬母公司稅後淨利為1.66億元。

以地區表現來看，今年中東地區成長強勁，原有畜產檢測市場建立之使用經驗與通路，迅速帶動新冠市場銷售，前三季貢獻營收已為去年全年3.16倍。東北亞市場快速成長，前三季貢獻營收為去年全年3.41倍。歐洲市場今年大有斬獲，11月初接到英國市場第一張正式訂單，為歐洲市場重大突破。

另外，瑞基已積極擴產，引進自動化試劑產線。目前自動化產線已於廠內進行試車，年底前應可試投產，逐步拉升產能以應需求。市場方面，瑞基將以新冠人病市場為主，畜產市場為輔，持續進行全球布局與推進。

(工商 )