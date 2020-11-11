樺漢（6414）積極搶攻機器視覺系統大餅，樺漢總座蔡能吉表示，今年全球機器視覺市場逾3,000億元，未來五年複合成長率近一成，發展策略上鎖定AI機器人、AMR、ADAS、AGV、工業4.0及視覺檢測等六大商機，目前已取得日機場巴士自駕車、美農場噴灑無人機等訂單，具市場競爭力，可望扮演公司未來重要成長動能。

樺漢旗下超恩攜手英特爾推出AMR自主移動機器人解決方案，蔡能吉指出，主要核心技術在機器視覺系統，樺漢具軟體設計、硬體製造、供應鏈及物流等優勢，並將其進行垂直整合，包括AI機器人、AMR、ADAS、AGV、工業4.0及視覺檢測等都是機器視覺系統主要應用領域。

根據估算，全球機器視覺系統市場規模2020年約3,103億元，隨著AIoT與5G領域應用增加，預計至2025年整體規模將達4,263億元，其中硬體占2,958億元，軟體約1,305億元，年複合成長率為9％。

蔡能吉說，機器視覺市場成長主要來自四大驅動力，包括識別、測量、判斷、定位和引導等技術快速發展。其次，AMR、AGV機器人應用領域快速增長、自駕車與電動汽車商品需求倍增，以及AI、5G與工業4.0產業應用快速導入，未來商機可期，為樺漢積極發展的重點業務。

此外，樺漢機器視覺系統應用產品共有五大機種，目前已有實際案例落地，成功打入日本機場巴士自駕車與美國農場噴灑無人機市場，且因應新冠疫情，對防疫消毒機器人需求成長，另也有庫存管理機器人、倉儲物流無人車及保全巡檢機器人等應用，隨著市場持續擴大，預料貢獻營收將持續擴大，毛利率目標預估在3成以上。

另外，樺漢先前推出短焦雷射投影機，從12月開始進行小量生產，預計明年第二季開始放量出貨，目前也持續與客戶接洽之中，業績貢獻程度有機會逐步顯現。

(工商 )