我國海軍司令部證實，美陸戰隊9日起於高雄左營與我海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊針對突擊舟、快艇滲透等作戰課程進行交流。對此，《星條旗報》10日引述五角大廈聲明稿，指出相關報導「並不精確」(inaccurate)。

據台灣與日本媒體報導，若美軍真的前來台灣與國軍進行交流，將是自1970年代以來雙方首次公開類似交流訓練行程。不免讓人多作聯想，華府是否有意將雙方官方交流「檯面化」。

不過，美國國防部發言人薩波(John Supple)透過印太司令部的電子郵件回覆《星條旗報》，表示相關美陸戰隊抵台傳授作戰課程的報導「並不精確」，「美國依舊遵守一個中國政策」，意味著「北京擁有對台主權」。

薩波進一步解釋「一個中國政策」，即「兩岸在1949年內戰中分裂，北京認為台灣是一個分裂的省分；如有必要，會使用武力進行統一」。

話鋒一轉，他也強調雖然民主選舉產生的台灣政府與華府並沒有正式外交關係；但美國法律要求政府保障台灣自我防衛能力。

聲明中強調，美國的一切行動都依《台灣關係法》的指導，並以此作為評估台灣國防需求的基礎，迄今已有40多年。薩波也表示，「美國會持續提供台灣數量充足的防禦性武器，使台灣能夠維持足夠的防衛能力」。

《星條旗報》指出，由於大陸不斷強化軍事力量且不放棄吞併台灣，美國持續增加對台軍售。為此惱火的北京日前宣布，反對美國出售總額高達18億美元的軍售案，並警告此舉恐為已飽受磨損的「美中關係帶來嚴重後果」。

薩波前一日的聲明則提到，「中國對台灣甚至是整個區域，採取一系列破壞穩定的行動，並導致誤判的風險大增」。「我們敦促北京停止對台軍事、外交與經濟壓力，並和台灣展開有意義的對話」，「兩岸任何分歧的解決並須和平，且基於雙方人民的意願之上」。

(中時新聞網)