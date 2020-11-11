因日前馬來西亞籍女大學生遇害事件，引發社會各界關注，高市警三民一分局特別於10日與轄內的高雄醫學大學合作辦理「外籍學生人身安全及校園安全宣導座談會」，希望能強化外籍學生人身安全及自我安全保護能力。

座談會由高雄醫學大學生活輔導組組長黃博瑞主持，共吸引來自日本、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、印度等外籍學生約200人參加，此次座談會針對外籍生之校園安全、人身安全注意事項及報案機制等安全議題，由警察局外事警察巡官實施中英文雙語宣導，另由婦幼隊教官團實施「防身術教學」，用詼諧、簡易的說明及動作示範，讓學生能透過防身觀念提高自身警覺心，並利用防身術把握時機以爭取時間與空間逃離現場，保護自身安全。

會中也與外籍生進行座談交流，學生們特別關注校外人身安全環節，警政署國際組特勤科科長鄭明忠特別說明，警政署已著手規畫設計英文介面的警政服務App，除具有線上110報案、視訊報案等功能，還能使用「呼叫計程車」，利用「守護安全」功能全程定位，未來可更利於外籍學生使用。

高市警三民一分局副分局長唐吉川表示，針對校外宿舍及學生租賃住處周邊的治安死角，警方除提高警組巡邏密度及協調各里守望相助隊加強巡簽外，將加強維護警用監視器妥善情形，藉由科技設備，減少治安死角，警方亦將持續與學校聯繫協調，共同維護學生人身安全，建構安全學習的生活環境。

(中時 )