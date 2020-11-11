昨(10日)，大陸電商平台舉辦一年一度的雙11狂歡夜演唱會，超狂明星陣容宛如演唱會規格，陳奕迅、張藝興、李榮浩、鍾鎮濤、周深…等藝人輪番上陣，節目內容相當精彩。不過網友們的眼睛就是跟別人不一樣，竟然把焦點放在一般人不太注意的提詞機上。

晚會現場，李榮浩以充滿磁性的嗓音唱了一首《少年》，眼睛相當銳利的觀眾發現，怎麼換李榮浩演唱時，提詞機上的字幕比別人大了一倍，還用心的放上其他歌手的對比圖，果然字幕真的大好多。許多粉絲都笑稱，李榮浩他只是眼睛小，又不是近視，有必要把字放大一倍嗎？

粉絲還貼心的做出對比圖 (圖/ 翻攝自微博)

圖/ 翻攝自微博

自出道以來，李榮浩的小眼睛一直是大家關注的焦點，時不時會被拿出來和一些圖片做對照圖；就像老婆楊丞琳之前也在社群平台上曬出一組四宮格的照片，把李榮浩和單眼皮小眼貓放在一起對比，兩者同樣都是單眼皮、小眼睛，眼神略顯有點無神，看得楊丞琳都說：「長得一模一樣。」

圖/ 翻攝自楊丞琳IG

李榮浩對自己眼睛小這點也看得很開，時常在自己的微博上發一些小眼睛的狗狗當作自的表情包，也難怪網路上時常有一些哽圖會打上「李榮浩同款」的字樣。

對於自己眼睛小件事 李榮浩也常發圖調侃自己 (圖/ 翻攝自李榮浩微博)

(中時新聞網)