台東美麗灣渡假村開發案仲裁結果日前出爐，裁定由台東縣政府以6.29億元買回建物。環團今赴監察院，要求美麗灣公司及台東縣政府公開鑑價內容，並請監院釐清歷任縣長行政違失。對此，前台東縣長黃健庭表示，該負責的公民團體大聲嚷嚷「美麗灣是違法開發，須有人負責」，難道只有符合他們想法才是「公平正義」？

「釋放美麗灣真相，台灣不該再被雙標民粹綁架」，黃健庭下午表示，當美麗灣仲裁案結果出爐後，這場三輸結局浮出了檯面。台東刺桐部落和鄉親失去更好的發展機會、遊客失去良善管理的親海空間；惡意訴訟使廠商不願意繼續投資台東 ; 而財政困難的台東縣政府，必須以廠商訴求12億的一半金額6.29億元，買回一棟難以處置的燙手山芋。

黃健庭憶起2010年上任時，美麗灣主建物早已完工，當時因環評程序不健全，而被判須停工，第一張1公頃建照也因逾期失效。同年8月，業者在環評通過後提出6公頃的建照申請，縣府依法在開罰500萬後，發給業者建照，而且該建照也經法院認定是有效的。

黃健庭指出，法院所説的「環評無效」，從來都不是針對內容進行專業審查，而是以各種程序問題來駁回，最後成為無效結論。事實上，美麗灣當時兩度通過專業的環評審查，他要求業者做到「廢水零排放」的高標準，這都是前所未見的。

黃健庭強調，若縣府當時不依法讓業者重做環評，或核發建照，甚至認定為違建就拆除，就有片面違約的事實，仲裁即可能變成歸責縣政府承擔一切損失，就不會只是6.29億元了。

黃健庭說，若如環團所言，美麗灣全然都是台東縣政府的缺失，為何仲裁結果反而偏向台東縣政府？正因為當年縣府堅守讓程序符合政府應盡的責任，公平公開。

話鋒一轉，黃健庭反問環團，過去佔地範圍更廣的墾丁悠活飯店，在沒有任何環評的情況下即營運，2013年卻得以就地合法、補正程序，是否能以同樣標準，立即赴法院要求撤銷墾丁飯店的環評、要求監院調查屏東縣政府？

黃健庭指出，希望這些人能還給台東鄉親平等的就業和發展機會，別再誤導台灣社會，並非用一個「自以為義」的枷鎖，就把所有不符己意的人鞍上罪名。説穿了，你們一點也不在乎台東兒女北漂、南漂、西漂，環境也是假議題罷了。

(中時 )