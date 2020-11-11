臺北市勞動局所屬臺北市勞動力重建運用處於11日上午在臺北市政府大樓1樓中庭舉辦「健康．轉運．福氣到-庇護工場春節禮盒與轉銜成果發表會」，現場展示臺北市庇護工場豐富且多元的春節禮盒及產品，同時進行庇護工場員工們健康運動成果頒獎，還有成功推薦11名身障者由庇護工場轉到一般職場成功就業表揚。

臺北市勞動局陳信瑜局長表示前2年推出的聯合春節禮盒反應熱烈，締造販售佳績，故於今年再次推出牛年限定的年節禮盒，特定自黃金採購節11月11日起開賣，至12月31日前訂購春節禮盒，不限盒數即享有早鳥優惠價「幸福聚」禮盒310元、「福相伴」禮盒598元。展現對身心障礙者的支持，今年也有許多企業率先認購，分別有美商3M台灣子公司訂購1,500盒，還有休閒國聯集團-仙芋仙訂購200盒及鉑翡斯化妝品牌公司訂購100盒，三家企業同時聯合呼籲其他企業應採取更積極的行動支持，一盒不嫌少、百盒、千盒都不嫌多。

110年度春節禮盒與北市10家庇護工場及1家社會企業攜手合作，共同推出春節限定「幸福聚」及「福相伴」兩款禮盒，在春節禮盒的外盒設計上緊扣團圓慶年節的意涵，要讓收到禮盒的民眾感到幸福相聚、福氣相伴的年節氛圍。禮盒內容物分別在大小盒選用了杏仁果餅乾、黑芝麻醬、美饌果仁、核桃雪球等與往年不同的產品，除此之外，還有庇護員工用心挑選咖啡豆，工場自行烘焙的樸樹咖啡包，以及勝利廚房新研發的純正黑芝麻低溫研磨芝麻醬等等，讓您不只做公益，更能吃得美味又安心。

局長陳信瑜表示，臺北市政府團隊長期支持庇護工場產品，去年所訂購限定春節禮盒達千盒，且每年採購庇護工場產品金額也達5千萬餘元，近5年累積採購金額2億5千萬以上，都不是找藝人代言砸下宣導費、或讓藝人自掏腰包做一次性採購的效果，而是長期累積消費者的信賴度，並不斷創新產品研發，回饋消費者的熱情支持。局長陳信瑜呼籲在春節送禮的挑選上，不妨參考不斷創新及用心的庇護工場產品，讓春節團圓時刻多了年味且提升送禮的那份溫度

(工商 )