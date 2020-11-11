台微醫上櫃案 11日審議通過 18:402020/11/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11月11日召開上櫃審議委員會，通過台灣微創醫療器材公司（6767）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，台灣微創醫療器材公司是以科技事業申請上櫃，主要從事脊椎植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，申請時資本額2億6,390萬元，董事長為梁晃千，推薦證券商是凱基證券及玉山證券。 台灣微創醫療器材公司108年營收為7,526萬元，稅後盈餘為712萬元，每股盈餘為0.30元。109年上半年營收為4,627萬元，稅後盈餘為2,107萬元，每股盈餘為0.80元。 (工商 ) #台微醫 #台灣微創醫療器材 #櫃買中心 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電 登10月電信獲利王 04:092020/11/11 證券．權證 櫃買11日審議台微醫上櫃案 09:212020/11/11 財經 《電機股》運動器材帶勁 力山訂單眺望至明年6月 16:472020/11/11 財經 《電腦設備》樺漢Q3每股賺3.01元 業外侵蝕約1.4元 15:392020/11/11 財經 《盤後解析》台積揪傳金開趴 台股樂飆新高 14:312020/11/11 財經 《半導體》敦泰Q3每股賺1.06元 創上市後新高 16:302020/11/11 財經 首屆台美經濟繁榮貿易對話 20日登場 09:172020/11/11 財經 權證星光大道－元大證券 晶技 Q4業績挑戰新高 04:092020/11/11 證券．權證 中國附醫40周年慶 展望未來將打造台灣梅約醫院 14:292020/11/11 健康 《半導體》創見Q3每股盈餘0.48元 前3季降至2.17元 10:332020/11/11 財經 財經熱門新聞 ASML曾答應賣EUV 大陸卻拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 認了「晶片製造No.1在台灣」任正非竟爆大陸3大死穴 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 700點噴出沒賺到 散戶敗在哪？專家蹦出1句警告 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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