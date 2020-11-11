義大利精品品牌MIU MIU今（11日）下午1點多，官方網站突然出現標錯價情形，經典款包包「下殺0.1折」，原價8萬1000元的「Belle口金包」，網站上直接少2個0，剩810元。網友雖爭相分享、下單，但也別高興太早，根據以往經驗，未收到訂單確認信，「等於下單未成功」。

MIU MIU的網站出包，剛好發生在雙11購物節當天，許多網友以為是促銷活動，紛紛轉發、手刀下單，更稱「今年1111最殺折扣」。除了8萬包變800，5萬2000元的「可芙包」，也只要520元；衣服、鞋子秒變百元商品。

根據《三立新聞網》報導，Miu Miu台灣發表回應，指已向米蘭總部報告，後續由總部統一處理。MIU MIU母公司Prada在日本的官網，今天也出現標錯價，日方已回應不出貨。

由於整起事件發生在雙11購物節，不排除駭客所為，趁機下單的消費者若後續想利用官網錯價向MIU MIU要求出貨，成功機率不高。

以往有購物經驗的網友分享，不是下了單就代表買到了，只要沒收到訂單確認信，基本上就是沒有成功，不需要期待。

(中時新聞網)