金門慶祝地政節 老局長應邀回「娘家」 18:422020/11/11 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣地政局舉辦慶祝大會，頒獎表揚績優地政人員及資深員工之一。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣地政局舉辦慶祝大會，頒獎表揚績優地政人員及資深員工之二。（李金生攝） 今天是11月11日地政節，金門縣地政局舉辦慶祝大會，邀請前後任局長張忠民、林德恭及縣府、縣議會主管出席，頒獎表揚績優地政人員及資深員工，場面熱鬧溫馨。 接受表揚的績優地政人員有許琇嵐、張怡姍、許宏銳、許翼隆等4人和年資屆滿20年莊家鳳、許慈蕙、王宏任、楊秀惠、李欣亞，年資屆滿25年薛毓霜、辛阿行、林桂枝、劉淑萍、王素貞、呂秀英、蔡淑貞，年資屆滿30年楊志鋼、李錫銘、邱秀蓮、陳智輝及陳惠珠等17人。 (中時 ) #地政節 #金門 #表揚 #績優 #資深員工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「鸕鶿」來了！金門、廈門比生態「搶鳥」 09:132020/11/11 寶島 雙11光棍節 嘉縣人口正式跌破50萬 17:392020/11/11 寶島 盧秀燕：台灣版的普羅旺斯在新社 賞花不用出國 13:552020/11/10 生活 北市勞動局籲支持庇護工場春節禮盒 13:372020/11/11 寶島 阿里巴巴新招節能 陸若全面採用年省1座三峽大壩發電量 15:272020/11/11 財經 圓寶雙11光棍節又交新朋友 屁股塞進「藍桶君」樂翻 13:042020/11/11 萌寵 宜蘭媽祖文化節獲好評 縣府明年續辦 04:092020/11/11 地方新聞 和泰興業加入新北節能公益計畫 04:092020/11/11 產業．科技 廈門棲地改善 金門鸕鶿數量減少 04:092020/11/11 地方新聞 抗議桃園航空城區段徵收 徐世榮嘆蔡政府比劉政鴻狠 13:342020/11/11 政治 寶島熱門新聞 南安國中併校？ 宜蘭縣政府：不容成興中翻版 - 寶島 不讀書就去做工？卓蘭高中助中輟生復學獲表揚 - 寶島 警、校合作辦治安座談會 守護外籍生人身安全 - 寶島 金門慶祝地政節 老局長應邀回「娘家」 - 寶島 花蓮青年住宅遭爆漏水 縣府抓漏允五年保固 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。