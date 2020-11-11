金門縣地政局舉辦慶祝大會，頒獎表揚績優地政人員及資深員工之二。（李金生攝）

今天是11月11日地政節，金門縣地政局舉辦慶祝大會，邀請前後任局長張忠民、林德恭及縣府、縣議會主管出席，頒獎表揚績優地政人員及資深員工，場面熱鬧溫馨。

接受表揚的績優地政人員有許琇嵐、張怡姍、許宏銳、許翼隆等4人和年資屆滿20年莊家鳳、許慈蕙、王宏任、楊秀惠、李欣亞，年資屆滿25年薛毓霜、辛阿行、林桂枝、劉淑萍、王素貞、呂秀英、蔡淑貞，年資屆滿30年楊志鋼、李錫銘、邱秀蓮、陳智輝及陳惠珠等17人。

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