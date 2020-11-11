這起神秘的兒童失蹤案，發生在1991年的日本，至今仍是謎的「加茂前雪失蹤案」，發生在日本三重縣四日市，當年才8歲的加茂前雪，生活在一般的家庭中，3月15日那天，加茂前雪下午2點與朋友分開後，便獨自返家，但3點姊姊回家後，發現加茂前雪不見了，莫名的從家中離奇消失。

8歲的加茂前雪(圖片截自Youtube)

加茂前雪失蹤當天，家中有許多奇怪的疑點，姊姊回家後看到桌上放一杯熱可可，由於加茂前雪非常愛喝，因此不太可能沒喝完就出門；平常騎出門與朋友玩的腳踏車，仍停在家門口；平時愛穿的牛仔褲也放在家裡；其中加茂前雪的朋友表示，失蹤當天她曾拒絕朋友出去玩的邀約，因為加茂前雪說「下午與人有祕密的約定」。

失蹤海報(圖片截自Youtube)

警方調查失蹤案時，不少居民看到加茂前雪出沒的身影，其中最關鍵的證詞，有人看到她在距離住家15公尺遠的地方，與一名廂型車司機說話，另外也有很多目擊者表示，看到她在福田站附近出現，不過縱使這起失蹤案疑點重重，當時警方也只當做一般誘拐事件處理。

不過，1994年，也就是加茂前雪失蹤隔3年後，加茂家收到一封奇怪的匿名信，信封上寫著「加茂前秀行先生收」，但實際上，前雪父親名字是「芳」行，並非「秀」行，不曉得寄信的人是故意的，還是以為就叫「秀行」，且這封信鬧榮非常奇怪，全是用「片假名」書寫，而非「平假名」，也就是說，整封信都是用注音拼寫出來的中文一樣，加上所有文字都無法組合成有意義的句子，讓加茂家讀起來極度困難。

收到的詭異信件(圖片截自Youtube)

經過眾多網友翻譯，內容大致上是：

「倒楣只因為妳不聽話，美雪啊美雪，真可憐，父母都很可憐喔，妳的父親也是福田家的人，而我們來自福田市，你真倒楣，我們的傢俱很漂亮，這是她或者說是海的功勞，後面還常有兩個門！她也出現在加來道雄博士的節目裡，大樹上也有她的身影，大白天的很奇怪，我們還練了空手道，可真是個鼓舞人心的大事件呢，她有了很殘忍的行為，毫無疑惑，沒關係，我們早就忘了而起內站的事，很確定，我可是個調查官！不信可以用你的兩個腳指轉起來想」

另一段網路流傳的翻譯節錄如下：

「好可憐好可憐，媽媽也好可憐，爸爸也好可憐，這件事情，我認為是富田的「張開大腿做的」，他某天從學校畢業後，在某家大企業上班，現在正運用四肢，就在貨物對面那裡，在充滿鳶尾的房間裡，喝著咖啡，遞上1萬日圓鈔票 白天去酒店，將腿大大分開，忘掉家裡的後門，戀戀不捨，張開大腿已經超越了人，變成了一匹雌性動物，也不知道堪察加的白雪有多冷，結果將前雪丟入八寒地獄，已經是第3個年頭，是在交界的藥店那裡吧」。

信件內容就像充滿密碼一般，讓加茂家的人完全摸不著頭緒，但加茂家之後收到另一封信，寄件者是一名自稱來自福岡的「通靈人」緒方達生，他寫道「前雪已經死亡，現在靈魂正在到處尋找自己的遺體」，至於犯人是前雪認識的，有一男一女兩個人。

最後一條線索，加茂家2003年10月，接到一通電話，對方聲音聽起來是年輕男子，他在電話裡形容自己的外表特徵，說完後就掛斷電話，不過，根據男子敘述的外表，與當年目擊者看到，曾與加茂前雪說話的廂型車司機很像，且當時警方並沒有公開司機這條線索，基本上除了家人，不會有人知道才對。加茂前雪失蹤至今已經29年，仍然是日本最知名、尚未破解的離奇失蹤案之一。

(中時新聞網)