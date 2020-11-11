雙11購物商機夯，旅遊電商易飛網今（11日）至11月15日推出最狂限時活動「雙11立榮假期火爆預售」，離島及花東「立榮假期」全系列商品雙人現折1111元，以澎湖5星飯店為例，機加酒「4張小朋友有找」的3999元優惠價，民眾可安排規劃明年的旅遊假期。

業者表示，「國際疫情仍未穩定，國人出遊首選仍以國旅為主」。瞄準國旅自由行市場，易飛網祭出「雙11立榮假期火爆預售」活動，民眾下訂明年1至3月出發的離島及花東立榮假期自由行商品，兩人同行可享1111元折扣，折扣人數及總額無上限，另針對指定商品加碼贈送「限量好料」，滿足自由行饕客的味蕾。

業者指出，以澎湖立榮假期自由行商品為例，來回機票加上入住5星級福朋喜來登酒店，折扣後每人只要3999元；而國人最愛的東部旅遊，易飛網也推出玩花東入住溫泉飯店專案，「立榮假期-台東F HOTEL 知本館」折扣1111元後，每人僅3470元，機＋酒優惠價4000元有找，可於寒冬中享受泡湯紓緩身心的感受，花東美景盡收眼底。

(中時 )