苗栗縣在109年度教學卓越評比，東河國小附幼奪得金質獎，教學方案備受肯定。（何冠嫻攝）

何冠嫻／苗栗報導

今年教學卓越公布全國評比公布，東河國小附幼奪得金質獎，中山國小及南湖國中分別榮獲銀質獎，苗栗縣勇奪1金2銀，為非6都縣市以外獲獎比例最高的縣市，苗栗縣政府也加碼3校140萬元獎勵學校的卓越表現。

109年度教學卓越評比，東河國小附幼與中山國小、南湖國中勇奪1金2銀，被譽為教育界金馬獎殊榮。其中東河國小附幼以「mayaka：ikawalo’行動關懷家」方案，善用自然的山林生態文化與幼兒發展一系列研究計畫，建構發展出自然與人文學習探索教育的新特色學習型態。

東河國小校長高清菊指出，文化課程的意義在於承繼傳統及創新再造，文化不只傳承，還要改造、再造、營造，運用系統教育的思維模式檢視課程的核心價值，共同推展民族教育，重新定義教育對部落文化的價值觀。

此外，在客語結合12年國教校訂課程計畫，苗栗高中及南湖國小榮獲全國特優獎，僑育國小、豐林國小以及建中國小也都榮獲優等佳績，新南國小教學團隊則榮獲「自然與生活」創新教學方案主題特優獎。

另，興華高中學生楊敦傑與苗栗高商學生羅子權，分別榮獲青少年組網頁設計職類金牌及3D數位遊戲藝術職類銀牌；泰興國小蔣恩慈在全國「察原觀攝」攝影比賽榮獲全國首獎金牌殊榮、林佳穎獲得優選，吳雅涵與郭馨慧獲得佳作的肯定。

11日苗栗縣長徐耀昌接見獲獎教學團隊與學子，並加碼頒發146萬8000元獎勵金，肯定各校深耕教育的亮麗成果。徐耀昌說，配合12年國教適性教育，會持續挹注經費支持學生在多元舞台盡情展現才華，鼓勵更多學校進行多元化各有創意的課程，讓孩子的學習不斷精進。

(中時 )