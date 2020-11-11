美國總統大選落幕，民主黨候選人拜登擊敗現任總統拜登。針對美豬進口是否暫緩？行政院長蘇貞昌表示，美方要求台灣遵守當年的承諾，台灣政府也是延續的，我方不能自行毀棄過去總統沒做到的。國民黨立院黨團要求民進黨政府道歉，並暫緩美豬進口，才願意讓蘇貞昌上台施政報告。前民進黨立委沈富雄直指，蘇貞昌丢了一把槍給國民黨。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，因為蘇貞昌講「總統蔡英文致電拜登」那件事是口誤，那個道歉，一道歉就結束了。美豬進口這個東西，道歉就是給國民黨打開了一個可以續戰的空間，國民黨難道會善罷干休嗎？

沈富雄直言，其實蘇貞昌是丢了一把槍、丢了一個手榴彈給國民黨，國民黨如果不會用的話，那國民黨是笨。

沈富雄點出，因為蘇貞昌說不能自毀承諾，請問，蘇貞昌是向誰承諾？是向美國國會承諾嗎？還是向美國總統、行政部門承諾？這個總統換人了，國會也都改選了，所以這個承諾的對方已經不存在了。還有蘇貞昌承諾的內容是什麼，他認為國民黨針對他講的這一句話，可以再演戲演一個禮拜。

(中時新聞網)