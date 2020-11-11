受到新冠肺炎疫情衝擊，美國科技大廠蘋果在台灣時間11月11日凌晨2點舉行今年第3場新品發表會，如同外界預期，發表了專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1」，正式與合作15年的英特爾說再見。從15年前蘋果捨棄IBM、Motorola共同合作，這10幾年來蘋果除了與英特爾合作，不斷透過收購擴大半導體部門，朝著自給自足建構蘋果生態系前進。

蘋果發表3款Mac新品，分別是13吋的MacBook Air、13吋MacBook Pro以及Mac mini，搭載首款依ARM架構自行研發的M1處理器，採用台積電5奈米製程，搭配最新作業系統 macOS「 Big Sur」，效能表現以及功耗表現上對比先前產品都更為領先，並提到CPU效能提升3.5 倍、GPU 效能提升5 倍以及AI學習功能都有顯著提升。

回顧蘋果電腦處理器發展，蘋果在1990年代與IBM、Motorola組成的AIM聯盟發展出微處理器架構「PowerPC」，但在2006年1月10日蘋果發表會，蘋果創辦人賈伯斯拿出一塊晶圓，英特爾前執行長歐德寧（Paul Otellini）也同時從後台走出，宣示雙方建立合作關係，蘋果Mac的處理器架構也轉為Intel X86。

不過，蘋果早在2010年起在移動裝置上採用自家依ARM架構研發的A系列處理器，並在A10晶片起全面交付全球晶圓代工龍頭台積電生產製造，蘋果也在這段期間收購不少半導體公司，包括Dialog2018 年以 6 億美元向 Dialog收購技術與部分資產，讓蘋果往能自行生產產品的電源管理晶片。

不過，蘋果電源管理晶片供應商目前仍以德州儀器、意法半導體以及高通提出的類似產品為主。此外，蘋果曾在2017年與高通爆發專利權之爭，主因是控告高通壟斷基頻晶片，但隨著雙方在蘋果與高通和解，蘋果在5G數據機晶片提供管道獲得解決，但英特爾卻在此時宣布出售5G 手機基頻晶片業務，隨後市場揭露由蘋果接下這份交易案。

至於半導體巨頭英特爾，10奈米製程研發雖不斷提及，但實際上已經延宕4年時程，直至去年英特爾發布首款10奈米製程處理器Ice Lake，並逐步解決產能不足的問題。英特爾產能不足的情況從2年前就爆發，甚至一度出現CPU市場缺貨的問題，讓市場一等再等，甚至讓蘋果頗有怨言，在去年11月、今年4月，就傳出蘋果想擺脫對於英特爾的依賴性，逐漸讓自家設計的晶片成為主力。

就在今年6月22日蘋果全球開發者大會（WWDC）發布，正式逐步取代英特爾X86架構處理器，意味蘋果朝著自家生態系的發展更進一步。

(中時新聞網)