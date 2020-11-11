尖端醫（4186）宣布與銘福集團天福天美仕公司簽署合作備忘錄（MOU），雙方將進行細胞領域整廠輸出、細胞治療與細胞儲存等合作，未來由尖端醫提供細胞各項儲存業務、國際認證與整廠輸出，而天福天美仕針對東南亞及大陸天福醫院及其他潛在合適單位進行相關細胞領域合作洽談與推廣。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫今年是通過退化性膝關節炎治療計劃，成為「全國第一個」符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的骨髓間質幹細胞製備場所。雙方合作將以東南亞為主、大陸為輔，預計對天福醫院進行GTP整廠輸出，並導入尖端臍帶血、臍帶經驗等的細胞儲存業務，期望可與國際大廠合作進行細胞製造。

尖端醫與醫療院所結盟合作，向衛福部提出多項細胞治療計畫申請，是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司，並布局幹細胞與免疫細胞兩個領域。

蘇文龍指出，銘福集團與天福集團長期經營大陸市場，在漳浦有天福醫院及養生村，預計2022年投入經營。透過天福天美仕與尖端醫合作，導入細胞領域海外輸出合作；初期也會以天福醫院為基礎，鏈結更多境內外醫療與行銷資源，串接更多細胞領域的合作類型，達到雙方業務成長與嘉惠消費者的目的。

福建漳浦天福醫院為中國三級綜合醫院，2019年3月正式動工，被列為省級重點民生建設項目，總投資10億元人民幣，其中包括250畝的醫院和210畝的養生文化村，預計2022年元月完工使用，將引進台灣先進的醫療養護管理模式。

(工商 )