國民黨立委陳玉珍因過去在監察院人事案攻防中，戰力破表，被封為「立院新戰神」，而有別於過去女戰士的形象，近來她不僅開始會穿起洋裝、化妝，穿著也和過去差很大，常常都會引起網友關注。而近日臉書有不少人都大方分享昔日舊照，陳玉珍也不例外，秀出37年前照片，立刻掀起網友們熱議。

陳玉珍今(11日)在臉書寫下，「1983vs2020」，並說37年前的自己是國小合唱團成員，更自嘲現在的自己「唱歌怕把觀眾嚇跑」。不少網友見狀後則紛紛留言寫下，「陳委員~小時候清純，善良可愛小妹妹，很天真」、「正派的氣質」、「小時候的妳太可愛了八！」、「委員的可愛不變ㄟ」。

另外，日前陳玉珍突在臉書放上到宜蘭泡溫泉的照片，雖然燈光相當昏暗，但仍隱約可見她小露香肩。不少網友見狀紛紛表示，「露肩了」「貴妃出浴」「限制級喔！」

其實陳玉珍還是個學霸，台大中文系，輔系法律畢業，在日本九州大學、北京大學攻讀碩士，甚至到哈佛進修過，她更自曝使用交友軟體尋找真愛，在9月底時也透露，「我很久沒看，太忙了，事實上真的有人連繫，有外國人，但我就沒時間」。

(中時新聞網)