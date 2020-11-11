今年新冠肺炎疫情期間，據統計糖尿病患者若罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8.11倍，國際糖尿病日前夕，大里仁愛醫院響應國際議題，11日舉辦「控糖三二一」活動提醒民眾飲食、運動、藥物三者對糖尿病的重要性，並透過專業的糖尿病治療醫師、衛教師、營養師的團隊共同照護及關懷，讓糖尿病友不寂寞。

仁愛醫院內分泌科主任林文森表示，今年新冠肺炎疫情嚴重，發現重症者多為慢性病患者，而糖尿病患者合併有心腎相關疾病的患者，感染風險及死亡率都相對較高，所以2020年糖尿病學會，推出防疫新觀念：「控糖三二一」即呼籲糖尿病友一是監控血糖的重要性（監測飯前和飯後血糖、糖化血色素）二是注意腎臟功能、三是預防心衰竭，即早控制三高以達到控糖所追求的目標。

國際糖尿病日，大里仁愛醫院11日舉行「控糖三二一」活動，並進行闖關遊戲，讓民眾體驗糖尿病者視力模糊現象及營養六大類攝取的認識。（黃國峰攝）

國際糖尿病日，大里仁愛醫院11日舉行「控糖三二一」活動，並進行闖關遊戲，讓民眾體驗糖尿病者視力模糊現象及營養六大類攝取的認識。（黃國峰攝）

國際糖尿病日，大里仁愛醫院11日舉行「控糖三二一」活動，並進行闖關遊戲，另還有乾燥花藝DIY的花籃擺飾課程，讓現場民眾有的玩又可學得相關知識。（黃國峰攝）

糖尿病科主任謝旻晃表示，糖尿病患者確實在感染新冠肺炎後會較嚴重，提醒民眾，在疫情期間即將進入秋冬時節，符合施打流感疫苗之糖尿病友，應儘快施打增加保護力，個人衛生應落實勤洗手，出門戴口罩，儘量不去密集或空氣不流通的公共場所，降低肺炎等相關感染風險。減重代謝手術中心趙世晃副院長也表示，糖尿病患者多為肥胖體型，因此可經由小腸繞道手術，改善肥胖及代謝異常現象。

活動現場，也舉行闖關遊戲，讓民眾體驗糖尿病者視力模糊現象及營養六大類攝取的認識，邀請民眾一同來響應世界糖尿病日，另還有乾燥花藝DIY的花籃擺飾課程，讓現場民眾有的玩又可學得相關知識。

(中時 )