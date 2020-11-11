台中市免費公車預計明年起限台中市民使用。市府交通局長葉昭甫11日在議會指出，根據估算，目前搭乘台中市公車中，約有20％是外縣市民眾，如果以市府1年提撥補助雙十免費公車的經費30億元計算，明年起限定市民使用，一年就可省下約6億元。

台中市議會11日進行交通地政委員會審查。市議員陳淑華說，台中市免費公車政策即將於明年改為台中市民限定，現有預算是年中，依全民搭乘公車都全額補助辦理估算編列；市民限定政策推行後，市府免費公車補助會大幅度減少，應覈實編列預算。

陳淑華認為，根據交通局估算台中市政府有20％的外縣市民眾搭乘，市庫會減少20％的補助支出，30億餘元免費公車補助應刪減20％約6億元。市議員劉士州建議，將補助外縣市民搭乘公車的6億元，改用來補助捷運每年虧損，這樣捷運虧損就不會增加市庫額外負擔。

葉昭甫表示，雙十公車優惠新政策明年上路後，將持續滾動檢討實施情形，視經費實際支用狀況適時調整後續年度預算，將採實報實銷，用不到的經費也會繳回市庫，讓市庫經費更有效應用；為鼓勵外縣市民眾到台中多搭乘大眾運輸，非市民使用電子票證，全票20元仍可享8公里內5元扣抵優惠。

(中時 )